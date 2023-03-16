بمخيم جنين.. مقتل 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال الاسرائيلي

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن " 3 مواطنين فلسطينيين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين".بدوره، قال مدير مستشفى جنين، إن "كلًا من نضال حازم، وعمر عوادين، ويوسف شريم، استُشهدوا بعد إطلاق النار عليهم من قبل القوة الخاصة الإسرائيلية".وبحسب مستشفى جنين الحكومي، أُصيب 4 مواطنين بالرصاص الحي، بعد اندلاع مواجهات مع القوة الخاصة، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية تتعامل مع الإصابات.وذكرت المصادر المحلية الفلسطينية، أن قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي تسللت وسط مدينة جنين، ثم قامت بإطلاق النار على 3 شبان مما أدى إلى استشهادهم.ووفق المصادر المحلية، قام الجيش الإسرائيلي باستقدام تعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها، وبدأ إطلاق الرصاص الحي صوب المواطنين ومنازلهم.من جانبها، أكدت القناة "12" العبرية، أن قوات أمنية إسرائيلية خاصة نفذت نشاطًا عسكريًا في جنين، حيث قامت بتصفية مسلحين مطلوبين للجيش الإسرائيلي، وفق قولها.