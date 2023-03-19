بوتين: منفتحون على تسوية للأزمة الأوكرانية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن ترحيبه باستعداد بكين للعب دور بناء في العمل على تسوية للأزمة الأوكرانية.



وقال بوتين في مقال لصحيفة "الشعب" الصينية، إن "روسيا منفتحة على تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية".

وأضاف "ومع ذلك في أبريل 2022، لم ننهي محادثات السلام بأي حال من الأحوال".

واعتبر الرئيس الروسي أن "مستقبل عملية السلام في أوكرانيا يعتمد على الرغبة في إجراء محادثة جادة".