الملك تشارلز ينشر صورته وهو طفل في حضن والدته بمناسبة عيد الأم

وأشارت صحف بريطانية إلى أن احتفال الملك بعيد الأم سيكون صعبا هذه المرة لأنها الأولى التي يحتفل فيها بعد وفاة الملكة في 8 أيلول الماضي بعمر 96 عاما.وقالت صحيفة "مترو" البريطانية، اليوم الاحد: "يصادف اليوم أول عيد للأم للملك تشارلز بدون "ماما الحبيبة".. ولا شك أنها خسارة لا تزال في ذهنه."وفي رسالة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر تشارلز وزوجته الملكة كاميلا دعمهما للآخرين الذين فقدوا أمهاتهم.وجاء في المنشور: "إلى جميع الأمهات في كل مكان، وإلى أولئك الذين قد يفقدون أمهاتهم اليوم، نحن نفكر فيكم ونتمنى لكم يومًا خاصًا للأم".وأشارت الصحف إلى أن تشارلز نشر صورته وهو طفل مع إليزابيث مرتديًا فستانًا أبيض بياقة من الدانتيل، وهو يقف على حجرها أثناء التقاط صورة في حين "تبتسم ملكة المستقبل بشكل مشرق وتمسك يده بلطف"، مضيفة أن اليزابيث كانت ترتدي فستانًا رماديًا ضيقًا وقلادة من اللؤلؤ.وإلى جانب تلك الصورة، شاركت كاميلا أيضًا صورة مع والدتها الراحلة روزاليند شاند، التي توفيت في عام 1994 وفقا لصحيفة "مترو"، التي أوضحت أن الصورتين حصدتا أكثر من 450 ألف إعجاب بعد نشرها على موقع "تويتر".وذكرت الصحيفة أن معجبي العائلة المالكة عبروا عن دعمهم في التعليقات، وشارك الكثيرون قصصهم الشخصية عن خسارة الوالدين.