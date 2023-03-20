نفط الكويت تعلن حالة الطوارئ

أعلنت شركة نفط الكويت المملوكة للدولة، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ؛ بسبب تسرب نفطي في غرب البلاد.

وأكدت الشركة في بيان، تابعته السومرية نيوز، "عدم وجود إصابات ناجمة عن التسرب وعدم تأثر عمليات الإنتاج بالإضافة إلى عدم رصد أي غازات سامة بموقع الحادث".



وأشار البيان إلى، أن "الفرق المعنية في الشركة تتواجد في الموقع، وتتعامل مع الحادث حسب الإجراءات المتبعة".