تركيا: موافقتنا على انضمام السويد إلى "الناتو" متوقفة على ستوكهولم

ونقلت قناة "خبر" التركية عن أوغلو، اليوم الاثنين، قوله: "يوم الجمعة الماضي، تحدثت مع وزير الخارجية السويدي وأخبرته أننا سنعلن قرارنا بشأن انضمام فنلندا للحلف، نريدهم أن يسمعوا القرار منا أولا وليس من وسائل الإعلام".وأضاف: "هذا لأننا نولي أهمية كبيرة لعلاقتنا الثنائية ونحترمهم، بدوره، أخبرني الوزير أنه يأمل أن تتم الموافقة على طلب بلاده قبل قمة الناتو (في فيلنيوس في يوليو) وقلت له إن الأمر متروك للسويد".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة اتخذت قرارا بأن يبدأ البرلمان التركي المصادقة على انضمام فنلندا لحلف الناتو بعد استكمالها الشروط اللازمة.