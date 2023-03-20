الاتحاد الأوروبي يهدد بوتين بالاعتقال

وقال بوريل: "إذا سافر الرئيس بوتين إلى واحدة من أكثر من 130 دولة وقعت هذه المعاهدة الدولية (الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية)، فينبغي اعتقاله على الفور".ويلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ بنظيره الروسي بوتين في موسكو، يوم الاثنين، في دفعة سياسية للرئيس الروسي. ولم تذكر حكومة شي أي تفاصيل عما يأمل الرئيس الصيني في تحقيقه في زيارته.وأعلن شي وبوتين أنهما تربطهما "صداقة بلا حدود" قبل هجوم شباط 2022 على أوكرانيا، لكن الصين حاولت تصوير نفسها على أنها محايدة في الصراع.وتنظر الصين إلى روسيا كمصدر للنفط والغاز لاقتصادها المتعطش للطاقة وكشريك في معارضة ما يعتبره الطرفان هيمنة أميركية على الشؤون الدولية.وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة الماضي، مذكرات اعتقال بحق الرئيس الروسي والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل على خلفية الحرب في أوكرانيا.ولاقت الخطوة ترحيباً غربياً، في حين اعتبرتها موسكو "باطلة ولا قيمة لها".