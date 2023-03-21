الاقتصاد الهندي يسجل أعلى معدل نمو في العالم

سجل الاقتصاد الهندي أعلى معدل نمو في العالم نتيجة لمسار النمو الذي يقوده الاستثمار، بحسب Asian Lite International.



وأنتج العديد من الخبراء تقييما متفائلا للاقتصاد، مما أدى إلى ارتفاع سريع في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 5 تريليون دولار، إذ لا يُنظر إلى الأداء المثير للإعجاب لسوق الأسهم الهندية على أنه حادثة منعزلة، بل بداية لاتجاه صعودي طويل الأجل بالإضافة إلى ذلك، انخفض وزن الصين في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 7 نقاط مئوية مقارنة بزيادة قدرها 5 نقاط مئوية للهند.

وفاجأ الاقتصاد الهندي العالم في مجالات أكثر من الصناعة المالية فقط، يدرك العالم الآن الإمكانات الاقتصادية الهائلة للهند بفضل اتفاقية طيران الهند الجديدة مع بوينج وإيرباص، وأرسى النظام التاريخي الكبير للهند في السوق العالمية الأسس للنمو المدفوع بالطلب صفقة لأكثر من 500 طائرة، وفقاً للشركة.



ووفقاً لشركة Asian Lite International، فإن إحدى الأمثلة العديدة للتوسع الدولي لشركة India Inc. ودعمها لتقدم الاقتصاد العالمي هي صفقة Air India. اتبعت الشركات الهندية أساليب العولمة خلال العشرين عاماً الماضية من خلال فتح المصانع في الخارج، وشراء الأعمال الفاشلة، والتوسع في مناطق جديدة في الأسواق المتقدمة والنامية.



وأظهرت قوة الاقتصاد الهندي من خلال التوسع غير المقيد لشركة India Inc، في الأسواق المحلية والأجنبية التوافق والتآزر بين الشركات والدولة، ويتيح الاستثمار الرأسمالي الكبير للحكومة في البنية التحتية للشركات فرصاً لتعزيز النمو المحلي والدولي وخلق فرص العمل، مع هذا بدأ عصر جديد من العولمة الاقتصادية والازدهار، أصبح ممكناً بفضل النمو المرن والقوي في الهند وقطاعاتها التجارية، حسبما ذكرت شركة Asian Lite International.