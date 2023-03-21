الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 400 جندي أوكراني وإسقاط 31 مسيرة

وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، "في محور كوبيانسك، قامت قواتنا بتصفية ما يصل إلى 80 جنديا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك وتدمير مدافع هاوتزر D-20".وتابع البيام، |في محور كراسني ليمانسك، دمرت قواتنا جراء العمليات الدائرة ما يصل إلى 95 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى مدافع هاوتزر D-20 و D-30".واضاف انه "في محور دونيتسك فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 160 جنديا وتم تدمير مدافع هاوتز D- 20".وأوضح، انه "في محوري جنوب دونيتسك وزاباروجيه فقدت القوات المسلحة الأوكرانية حوالي 30 جنديا، وتم تدمير مدفع هاوتزر D-30".وأردف البيان، "في محور خيرسون ، تم تصفية أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وثلاث مركبات ومدفعتي هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Akatsiya بالإضافة إلى نظام مدفعية M777 أمريكي الصنع".واشار الى، أن "القوات المسلحة الروسية دمرت ثلاث محطات رادار مضادة للبطاريات AN / TPQ-37 أمريكية الصنع في جمهورية دونيتسك وفي منطقة زابوروجيه وفي منطقة خيرسون".ولفت الى أن "قواتنا أسقطت مقاتلة تابعة أوكرانية Su-25 في جمهورية دونيتسك الشعبية".وختم، "دفاعاتنا الجوية أسقطت 31 مسيرة أوكرانية واعترضت 3 قذائف من طراز HIMARS MLRS".