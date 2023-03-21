البنتاغون يسلم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن المسؤولين قولهم، أنه "سيرسل نماذج قديمة مجددة من تلك الدبابات، من أجل تسريع التسليم، بهدف نقلها إلى الأراضي الأوكرانية في غضون ثمانية إلى عشرة أشهر".وأضافوا بأن "قرار إرسال النسخة الأقدم من طراز M1A1 ، اتخذ لأنه يمكن أخذها من مخزونات الجيش، كما سيكون من الأسهل على القوات الأوكرانية تعلم كيفية استخدامها وصيانتها".في حين كانت الخطة الأصلية إرسال 31 من أحدث طراز M1A2 Abrams إلى كييف، في مهمة قد تستغرق عامًا أو عامين بين التصنيع والشحن.