السعودية تحدد موعد رمضان رسمياً

وبحسب مراصد سدير وتمير، تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم غد الأربعاء المكمل لشهر شعبان.كما أعلنت لجان الترائي في السعودية أن يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان 1444 وأن يوم الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.وكانت وكالة الأنباء السعودية (واس)، قد أكدت أن المحكمة العليا في المملكة دعت "عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان 2023 مساءَ الثلاثاء، حسب تقويم أم القرى، الموافق 21 مارس /أذار 2023".