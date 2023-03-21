مصر: الخميس اول ايام شهر رمضان المبارك

وقالت دار الافتاء في بيان رسمي، انه "قد تحقق لديها شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعام 1444 هجري، وعلى ذلك أعلنت أن يوم الخميس الموافق 23 اذار 2023 هو أول أيام شهر رمضان لعام 1444 هجري".وكان ديوان الوقف السني والسعودية قد اعلنا ان يوم الخميس المقبل اول ايام شهر رمضان المبارك.