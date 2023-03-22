قصف إسرائيلي جديد يطال مطار حلب الدولي

وقال مصدر عسكري لوسائل اعلام سورية: "حوالي الساعة 3:55 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا محيط مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار".إلى ذلك ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن الهجوم الإسرائيلي استهدف مطاري حلب الدولي والنيرب العسكري.وقالت الوكالة نقلا عن المصدر أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه شرق حلب، انطلاقا من سماء المنطقة البحرية قبالة السواحل السورية.