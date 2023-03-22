بعد الغارات "الاسرائيلية".. تعطل الحركة الملاحية في مطار حلب السوري

وذكرت "سانا" نقلا عن مصدر عسكري لم تذكر اسمه: "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا بالصواريخ على مطار حلب الدولي، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المطار".وأضاف المصدر أنه "عند حوالى الساعة الثالثة و55 دقيقة من فجر اليوم (الأربعاء) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا محيط مطار حلب الدولي".وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار".وهذا ثالث هجوم يتعرض له المطار خلال 6 أشهر.