كوريا الجنوبية تتهم الشمالية: اطلقت صواريخ باتجاه البحر

وأفادت هيئة الأركان المشتركة بأنها "رصدت الإطلاق من منطقة "هام هيونغ" على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية من الساعة 10:15 صباحا"، ولم تذكر على الفور تفاصيل أخرى.وجاء الإطلاق في الوقت الذي تجري فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات مركز القيادة في مناورات "درع الحرية"، وكذلك التدريبات الميدانية المتزامنة معها التي تسمى "درع المحارب".ومن المقرر أن تنتهي مناورات "درع الحرية"، التي تستمر 11 يوما، غدا الخميس.وأوضحت الهيئة في بيان صحفي قائلة: "في ظل الموقف الدفاعي المشترك القوي، سينهي جيشنا بنجاح مناورات "درع الحرية" ويواصل تنفيذ مناورات "درع المحارب" الحالية بمزيد من القوة".وقد أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي، خلال "الهجوم النووي المضاد" التكتيكي في نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما نقلت وكالة "يونهاب".