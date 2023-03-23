زلزال جديد بقوة 5.3 يضرب تركيا

وكان مركز الزلزال، منطقة "غوكسون"، وهي بعمق 7 كيلومترات.وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، عبر موقعها الإلكتروني، أنه عند الساعة 12:19، ضرب زلزال بقوة 5.3 منطقة كهرمان مرعش جنوب البلاد.يشار إلى أنه في السادس من شباط الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة. وأودت الكارثة -التي كان مركزها ولاية كهرمان مرعش- بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، وخلفت دمارا كبيرا في 11 ولاية تركية.