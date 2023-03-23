فنلندا توقع القوانين الخاصة بانضمامها الى حلف "الناتو"

وذكرت وسائل اعلام انه "كانت تلك هي النقطة الأخيرة في التصديق على جميع الوثائق اللازمة على المستوى الوطني، حيث صدق الرئيس على اقتراح الحكومة بالموافقة على معاهدة الانضمام إلى حلف "الناتو" ودخولها حيز التنفيذ وكذلك الاتفاقية الخاصة بوضع منظمة حلف "الناتو" والممثلين الوطنيين والموظفين الدوليين".وبذلك تمت الموافقة على طلب هلسنكي للانضمام إلى "الناتو" من قبل 28 دولة من أصل 30، باستثناء هنغاريا وتركيا، ومن المتوقع أن تصبح فنلندا عضوا كامل العضوية في الحلف فور الانتهاء من تصديق هذين البلدين.