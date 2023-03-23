في أول أيام رمضان.. مقتل فلسطيني بنيران إسرائيلية

وأكدت الوزارة "استشهاد الشاب أمير عماد أبو خديجة (25 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على طولكرم"، حسب ما ورد في بيانها.من جانبه، صرح الجيش الإسرائيلي في بيان أن "المشتبه به كان متورطا في عدد من عمليات إطلاق النار على بلدات إسرائيلية وقوات الأمن"، وفق زعمه.