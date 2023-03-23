الكونغرس يطلب استجواب المديرين السابقين لبنكي سيليكون وسيغنتشر

تأتي تحركات الكونغرس بعد تصريحات وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، قالت فيها إنه "سيتم اتخاذ إجراءات لحماية الودائع في بنوك أخرى لو زادت عدوى سحب الأموال".وأضافت: "هناك حالة استقرار في القطاع المصرفي بعد الأزمة الأخيرة، والسحوبات من البنوك الأميركية الإقليمية مستقرة".وأوضحت انه "نحتاج لإعادة مراجعة نظام الرقابة المصرفي".ولفتت إلى أن "إجراءات حماية بنوك "سيليكون فالي" و"سيغنتشر" هدفت لحماية نظام المصارف لا البنوك".ويعد الإفلاس المأساوي لمجموعة سيليكون فالي المالية، وهي مجموعة تركز على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، أكبر انهيار لبنك في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.ش