السعودية وسوريا تتفقان على إعادة فتح سفارتيهما

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر مطلعة، قولها إن "السعودية وسوريا اتفقتا على معاودة فتح سفارتيهما"، إذ أن هذه الخطوة من شأنها التمهيد بشكل كبير لعودة دمشق إلى الصف العربي.يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من قرار السعودية وإيران استئناف العلاقات فيما بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، بعد 7 سنوات من التوترات بين طهران والرياض، وذلك بوساطة صينية.وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، قد قال في تصريحات الشهر الماضي إن "إجماعا بدأ يتشكل في العالم العربي على أنه لا جدوى من عزل سوريا، وأن الحوار مع دمشق مطلوب في وقت ما".يشار إلى أن الرياض أرسلت طائرات محملة بالمساعدات لمناطق منكوبة تسيطر عليها الحكومة السورية، في إطار جهود الإغاثة من الزلزال، بعد أن أرسلت مساعدات في البداية فقط لشمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة.