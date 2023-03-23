حديث أمريكي عن "مواجهة محتملة" مع الصين

ووافق الكونغرس الأمريكي على موازنة وزارة الدفاع المقترحة البالغة 842 مليار دولار والتي من شأنها تحديث القوات في آسيا وحول العالم.وفي شهادته أمام لجنة المخصصات الفرعية للدفاع بمجلس النواب، قال وزير الدفاع لويد أوستن "هذه موازنة مدفوعة بالاستراتيجية – موازنة مدفوعة بجدية تنافسنا الاستراتيجي مع جمهورية الصين الشعبية"، في إشارة إلى الزيادات في التكنولوجيا الجديدة، مثل سرعة الصوت.وأوضح أوستن أن الموازنة تقترح إنفاق أكثر من 9 مليارات دولار، بزيادة 40 في المئة عن العام الماضي، لبناء القدرات العسكرية في المحيط الهادئ والدفاع عن الحلفاء.وتأتي شهادة أوستن في أعقاب زيارة الزعيم الصيني شي جين بينغ لموسكو، ووسط مخاوف من أن الصين ستكثف دعمها لروسيا.رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، قال إن سلوك الصين "يدفعها على الطريق نحو المواجهة والصراع المحتمل مع جيرانها وربما الولايات المتحدة".وأضاف أن الحرب والاستعداد لها "مكلف للغاية، لكنه ليس باهظ الثمن مثل خوض الحرب. وهذه الموازنة تمنع الحرب وتجهزنا لخوضها إذا لزم الأمر".وأضاف ميلي، الذي سيتقاعد في وقت لاحق من هذا العام، أن وزارة الدفاع يجب أن تواصل تحديث قواتها لضمان استعدادها للقتال إذا لزم الأمر.وقد أدى عقدان من الحرب في العراق وأفغانستان إلى تآكل المعدات العسكرية واستعداد القوات، لذلك تعمل الولايات المتحدة على استبدال أنظمة الأسلحة وإعطاء القوات الوقت لإعادة ضبطها. وقال ميلي للكونغرس إنها تؤتي ثمارها. وأكد أن "معدلات الاستعداد التشغيلي لدينا أعلى الآن مما كانت عليه في سنوات عديدة".وأضاف أن أكثر من 60 في المئة من القوة النشطة في أعلى حالات الاستعداد في الوقت الحالي، ويمكن أن تنتشر للقتال خلال أقل من 30 يوما، بينما يمكن نشر 10 في المئة في غضون 96 ساعة.