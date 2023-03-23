أول تعليق سعودي على بدء المباحثات مع سوريا

وقال المصدر بحسب قناة "الإخبارية"، إنه "في إطار حرص المملكة على تسهيل الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين فإن البحث جار بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم في سوريا حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية.وجاء تصريح الدبلوماسي السعودي تعليقا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن اتفاق دمشق والرياض على إعادة فتح سفارتي البلدين بعد أيام من افتتاح القنصلية السعودية في دمشق.وفي وقت سابق اليوم، ذكرت مصادر إعلامية أن سوريا والسعودية اتفقتا على إعادة فتح سفارتي البلدين بعد أيام من افتتاح القنصلية السعودية في دمشق.ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة، قولها إن السعودية وسوريا اتفقتا على إعادة فتح سفارتيهما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد.ويأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من قرار السعودية وإيران استئناف العلاقات فيما بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، بعد 7 سنوات من التوترات بين البلدين، وذلك بوساطة صينية.