زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب إيران

ووفقا لمعطيات المركز، وقع مركز الهزات الأرضية على بعد 35 كيلومترا جنوب مدينة خوي الإيرانية شمال غرب إيران.وأشار بيان المركز الأوروبي المتوسطي، إلى أن بؤرة الزلزال وقعت على عمق 30 كلم.ولم ترد حتى الآن، أية معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية بسبب هذه الهزات الأرضية.