فرنسا: توقيف 457 شخصاً وإصابة 441 شرطياً خلال احتجاجات أمس

من جهة ثانية، أكد دارمانان الذي حلّ ضيفاً على قناة "سي نيوز" أنه كان هناك "903 حرائق لممتلكات عامة وحاويات قمامة" الخميس في باريس خلال التظاهرة النقابية.هذا، وحافظت التعبئة احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا على زخمها الكبير الخميس بعد أسبوع على إقراره من دون تصويت في الجمعية الوطنية، فيما اتسم يوم التحرك التاسع هذا بارتفاع منسوب العنف في الشارع وأعلن عن تواصل التحرك الأسبوع المقبل.يوم التحرك الوطني وهو التاسع منذ يناير لكنه الأول منذ لجأت الحكومة الفرنسية إلى بند دستوري خولها تمرير المشروع من دون تصويت في 16 مارس. وقد جمع في أكثر من 300 مدينة 3.5 ملايين شخص بحسب نقابة "سي جي تي" و1.08 مليون بحسب الشرطة.