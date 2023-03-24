هجوم على قاعدة أمريكية في حقل "العمر" النفطي بسوريا

وقالت رويترز ان "هجوما استهدف قاعدة أمريكية قرب حقل العمر شمال شرقي سوريا، دون المزيد من التفاصيلوينطوي حقل العمر النفطي كأكبر حقول النفط السورية، على أكبر القواعد الأمريكية في ريف دير الزور الشرقي.