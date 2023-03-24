البيت الابيض يكشف اسباب تزايد الضربات الامريكية على سوريا

وقال كيربي إن "الضربات الأمريكية في سوريا تهدف إلى حماية الجنود الأمريكيين هناك، حيث لا يزال تنظيم داعش والجماعات المسلحة المدعومة من إيران يشكلون تهديدا.واضاف أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران وإنه لا ينبغي لطهران أن تشارك في دعم الهجمات على المنشآت الأمريكية".وليل الخميس - الجمعة، اعلن الجيش الامريكي تنفيذ ضربات جوية شرق سوريا؛ ردا على هجوم بطائرة مسيرة اسفر عن مقتل متعاقد امريكي وجرح 6 اخرين.وطالت الضربات الامريكية، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، "مواقع عدة في شرق سوريا، أبرزها مستودع أسلحة لمجموعات موالية لإيران داخل مدينة دير الزور، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل ستة من عناصرها. كذلك استهدف القصف مواقع في بادية مدينة الميادين وريف البوكمال، ما أدى إلى مقتل خمسة مقاتلين موالين لطهران".