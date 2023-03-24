رغم الزلزال المدمر.. عدد السياح في تركيا يسجل قفزة

وبلغ عدد الزائرين الأجانب 1.54 مليون في شباط 2022 و حوالي 538 ألف في شباط 2021.ووفقا للبيانات فإن الروس والبلغار والألمان تصدروا قائمة الزوار الأجانب إلى تركيا في شباط الماضي الذي ضرب البلاد خلاله الزلزال الكبير.وكانت الأمم المتحدة قالت هذا الشهر إن الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا المجاورة لها في شباط وأسفر عن آلاف القتلى والجرحى سيكبد تركيا خسائر بأكثر من 100 مليار دولار.