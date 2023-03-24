ايطاليا تبعث رسائل اطمئنان بشأن ازمة البنوك في اوروبا

اكدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، اليوم الجمعة، إنها لا تعتقد أنه يوجد أي "مبعث قلق محدد" إزاء الاستقرار الاقتصادي في أوروبا.

جاء ذلك من جانب رئيسة الحكومة الإيطالية حينما سئلت عن الأزمة التي عصفت بقطاع البنوك و"دويتشه بنك" بالتحديد.



وقالت للصحفيين عقب قمة للزعماء الأوروبيين في بروكسل: "أسس المنظومة متينة".