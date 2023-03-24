الاحتجاجات تدفع إلى تأجيل زيارة ملك بريطانيا إلى فرنسا

وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان، اليوم الجمعة، أنه تم تأجيل الزيارة بعد إعلان تنظيم يوم آخر للاحتجاج على نظام التقاعد، الثلاثاء المقبل 28 مارس.وأضاف البيان أن الحكومتين الفرنسية والبريطانية اتخذتا القرار بعد اتصال هاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون والملك.وتشهد فرنسا احتجاجات واسعة النطاق منذ أشهر عدة على خطط الحكومة لإصلاح نظام التقاعد، حيث تم إعلان الإضرابات العامة والاحتجاجات كوسيلة لمعارضة الإصلاحات المقترحة.