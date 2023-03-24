الإليزيه يعلن عودة السفير الجزائري الى باريس خلال أيام

وقال الإليزيه في بيان إن "الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثة هاتفية أن السفير سيعود".وذكرت الرئاسة الفرنسية أن "ماكرون والرئيس الجزائري تبون اتفقا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين".وكانت الجزائر قد استدعت في شباط سفيرها في باريس، متهمة فرنسا بتدبير فرار ناشطة تريد اعتقالها، مما أثار أزمة جديدة بين البلدين بعد شهور من زيادة الدفء في العلاقات.