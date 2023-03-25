هزة أرضية جديدة تضرب تركيا

السومرية نيوز - دوليات



أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أنه سجل زلزالا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر في شمال ولاية قهرمان مرعش التركية اليوم السبت.

ويقع مركز الزلزال على بعد 16 كم جنوب غرب مدينة البستان، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 80.4 ألف نسمة، وعلى عمق كيلومترين.



ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

