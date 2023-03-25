العراق ليس في المرتبة الاولى.. قائمة بالدول العربية الاكثر انتاجا للتمور





السومرية نيوز - دوليات





في شهر رمضان، تزدحم أسواق التمور بالمشترين، لاعتباره أحد الأطعمة الأساسية التي لا تخلو منها مائدة الإفطار والسحور. وتتعدد فوائده لكونه مصدرًا سريعًا للطاقة عند الإفطار، ويتميز باحتوائه على الفيتامينات والمعادن.

ونسبة لإنتاجه في المنطقة العربية، احتلت مصر المرتبة الأولى عربيًا في إنتاج التمور خلال 2021، ليسجل إنتاجها ما يقرب من 1.7 مليون رطل، وفقا لآخر الأرقام التي نشرتها منظمة الأغذية والزراعة"FAO".



وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بحوالي 1.6 مليون رطل، ثم الجزائر بما يقرب 1.2 مليون رطل والعراق في المرتبة الرابعة. إليكم نظرة في الإنفوغرافيك ادناه على ترتيب الدول العربية الأعلى بإنتاج التمور خلال عام 2021.