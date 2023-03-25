طالبان توضح حقيقة وجود اسرى امريكيين في افغانستان

جاء ذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الذي قال إن واشنطن تحاول الإفراج عن محتجزين أمريكيين لدى طالبان.وقال مجاهد في حديثه لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية: "لم يتم القبض على أي مواطن أمريكي أو سجنه في أفغانستان مؤخرًا".وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن حوالي 175 شخصًا يحملون الجنسية الأمريكية موجودون في أفغانستان، مشيراُ إلى أن "44 من هؤلاء الأشخاص مستعدون لمغادرة أفغانستان".وكانت طالبان قد فرضت سيطرتها على أفغانستان منتصف آب/أغسطس 2021 بعد إنسحاب القوات الأمريكية والأجنبية بموجب اتفاق توصلت إليه طالبان وواشنطن في العاصمة القطرية الدوحة.