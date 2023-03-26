مقتل قرابة 30 شخصاً إثر إعصار "مدمر" ضرب أحدى الولايات الأمريكية

وعَبَر الإعصار المصحوب بعواصف رعديّة وأمطار غزيرة مسارًا يزيد على 60 كيلومترًا في ولاية ميسيسيبي الجنوبيّة في وقتٍ متأخر ملحقًا أضرارًا بكثير من البلدات.وقالت إدارة الطوارئ في الولاية إنّ أربعة أشخاص على الأقلّ فُقِدوا وأصيب العشرات، في حين انقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف في ميسيسيبي وألاباما وتينيسي.وفي بلدة رولينغ فورك التي يسكنها نحو ألفي شخص، دُمّر صفّ كامل من المنازل والمباني ولم يبق منها سوى الركام. وأظهرت لقطات تلفزيونيّة سيّارات مقلوبة وأشجار وأسوار مقتلعة.وقالت باتريسيا بيركنز التي تعمل في متجر لأجهزة الكمبيوتر في البلدة "كلّ شيء دمّر".ووصفت شانتا هوارد من البلدة لشبكة "إيه بي سي" كيف كان السكان يساعدون في إجلاء الجثث من بين حطام المنازل.وكانت عمليات البحث والإنقاذ جارية في مقاطعة شاركي التي تقع على بُعد قرابة 70 ميلا شمال غرب جاكسون عاصمة الولاية والمقاطعات المجاورة.وكتب حاكم الولاية تايت ريفز عبر تويتر "سيُلازم شعور الفقدان هذه البلدات للأبد"، مضيفًا "أرجوكم صلّوا من أجل جميع الذين فقدوا أقاربهم وأصدقاءهم".ووصف الرئيس جو بايدن الصور من ولاية ميسيسيبي بأنها "تفطر القلب"، متعهدا وضع كل الموارد الفدرالية في تصرف الولاية.وقال في بيان "سنفعل كل ما في وسعنا للمساعدة. سنبقى هناك طالما تطلّب الأمر ذلك".