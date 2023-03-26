"خطير للغاية".. أوكرانيا تتخذ اجراءً جديداً بشأن تمويل الحرب ضد روسيا

وقال بيشني لصحيفة فايننشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم الأحد، إن هذه السياسة "تسببت في مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي الكلي" عندما اضطر البنك العام الماضي إلى طباعة المليارات من الهريفنا الأوكرانية لسد العجز في الميزانية".وتابع أن "صراعا مفتوحا" مع الحكومة بشأن هذه المسألة قد تم حله، نقلاً عن وكالة "رويترز".وذكر للصحيفة: "لقد كان علاجا سريعا (طباعة النقود) لكنه خطير للغاية".