"ستبدأ عاجلا أم آجلا".. البابا فرنسيس يوجه دعوة إلى روسيا والغرب

السومرية نيوز - دوليات



نقل رئيس الاتحاد العالمي لأنصار الإيمان القديم، ليونيد سيفاستيانوف، عن البابا فرانسيس أن البدء العاجل للمفاوضات بين روسيا والغرب، أفضل مخرج لجميع أطراف النزاع في أوكرانيا.



وقال سيفاستيانوف: "لا يزال البابا يؤكد التزامه بمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا والغرب. ويعتبر أنه لا يوجد بديل آخر للمفاوضات. ستبدأ تلك المفاوضات عاجلا أم آجلا، ولكن بعد دمار كبير من الموت والحزن البشري. لذلك، كلما بدأت المفاوضات مبكرا كان ذلك أفضل لجميع أطراف النزاع".