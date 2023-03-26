بعد الإعصار.. بايدن يعلن الطوارئ في ولاية ميسيسيبي

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن بايدن أمر بتقديم مساعدات اتحادية لدعم جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة.وأضاف البيان أنه سيتم تقديم تمويل فيدرالي لمقاطعات كارول وهامفريز ومونرو وشاركي، وهي المناطق الأكثر تضررا جراء إعصار مميت اجتاح دلتا مسيسيبي.ويمكن أن يشمل التمويل، منحا للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل، وقروضا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة، بحسب البيان.ولقي ما لا يقل عن 25 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات في ولاية مسيسيبي، حيث اجتاحت العاصفة العديد من البلدات في مسارها الذي استمر لمدة ساعة.ولقي رجل حتفه بعد أن انقلاب المقطورة التي يسكنها عدة مرات في ألاباما.