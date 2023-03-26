الأمير أندرو يستعد لكتابة سيرته الذاتية

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن مصادر مقربة من الأمير أندرو، أن مذكراته المرتقبة ستكون بمثابة "الجزء الثاني من مذكرات Spare وذلك بعد كتاب الأمير هاري المثير للجدل الذي أصدره أخيرًا".ووفقًا للصحيفة، فإن أندرو يعتقد أن سيرته الذاتية "قد تسمح له بتصحيح الأمور في أعقاب فضيحة علاقته بالملياردير الراحل، جيفري إبستاين المتهم بالتحرش الجنسي بالقاصرات واتهامه بوجود علاقة جنسية مع فيرجينيا جوفري".وأشارت التقارير إلى أن "محاولة أندرو كتابة سيرته الذاتية تأتي بعد مقابلته مع BBC في 2019 التي أسفرت عن نتائج عكسية على حياته الملكية".وقال مصدر مقرب من الأمير أندرو، إن الأخير "سيكون المنبع الأصلي لمذكرات Spare، وهناك الكثير من المواد التي يمكن روايتها، بالمقارنة مع هاري، فهو لديه عمق أكبر بكثير في التاريخ يمكن الاستفادة منه".وأضاف أن "الكتاب سيمنحه الفرصة لشرح علاقته بجيفري إبستاين بشكل كامل والتداعيات الناتجة عن ذلك، بالإضافة إلى أنه سيعطي أيضًا فكرة رائعة عن الأمور الداخلية للعائلة المالكة وعلاقاتهم".وقالت الصحيفة: "تردد أن الأمير أندرو يجري مناقشات مع الكاتبة الأمريكية، دافني باراك، التي كتبت السيرة الذاتية للمغنية الإنجليزية إيمي واينهاوس ورئيسة الوزراء الباكستانية السابقة، بينظير بوتو".ولفتت "ديلي ميل" إلى أن اثنين من كبار الناشرين مهتمين بالسيرة الذاتية المرتقبة لأندرو التي يمكن أن تكون "صفقة مربحة له".وعلق مصدر على هذه التقارير، قائلًا: "أندرو يحتاج إلى إيجاد طرق لكسب المال لإعالة نفسه".وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتي بعد التقارير التي أشارت إلى أن الأمير أندرو أخبر أصدقاءه أنه لم يتلق أي ميراث بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر الماضي، مع خطط الملك تشارلز لخفض التمويل الملكي، الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى طرده من منزله في "رويال لودج" ما لم يكن قادرًا على دفع تكاليف الصيانة الباهظة.