"الناتو": تهديدات روسيا النووية خطيرة وغير مسؤولة

وقال "الناتو" في تصريحات، أن "الحلف يراقب تهديدات روسيا النووية عن كثب"، مشيراً إلى أنه "لم يسجل تغيرات في موقف موسكو النووي تدفع الحلف للتحرك".وقال متحدث باسمه إن "تصريحات روسيا عن دور الحلف بأي تصعيد نووي مضللة"، على حد تعبيره، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".وكان الرئيس الروسي قد قال أمس، إن "بلاده سترد على تزويد الغرب أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب"، مشيرا إلى أن "روسيا تمتلك الكثير من الأسلحة التي لم تستخدمها بعد".كما اعتبر بوتين أن "أولئك الذين يستخدمون مثل هذه الأسلحة سيعملون في الواقع ضد شعوبهم ويلوثون المناطق المزروعة".ولفت إلى أن "ذخائر اليورانيوم المنضب التي سيرسلها الغرب إلى كييف لا تعتبر من أسلحة الدمار الشامل، لكنها تترك غبارا مشعا، وبالتالي فهي خطيرة جدا".