بقوة 5.2 درجة.. زلزال يضرب اليابان

سجّل زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الشرقي لجزيرة هونشو اليابانية اليوم الأحد، دون أن يحدث أضرارا أو إصابات.



وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، عند التقاء خط عرض 38.25 درجة شمالا وخط طول 142.13 درجة شرقا، وفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأنباء.



ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.