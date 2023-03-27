هذا موعده.. السعودية وإيران تعتزمان عقد إجتماع لتنفيذ مصالحة "تاريخية"

وأجرى وزيرا الخارجيّة السعودي الأمير فيصل بن فرحان والإيراني حسين أمير عبد اللهيان محادثات هاتفيّة هي الثانية بينهما في أقلّ من أسبوع.وجرى خلال الاتّصال مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتّفاق الذي تمّ التوقيع عليه في الصين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعوديّة الرسميّة (واس).كذلك، اتّفق الوزيران على "عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الحالي"، وفق الوكالة التي لم تُحدّد زمانًا أو مكانًا للّقاء.وكانت إيران والسعوديّة أعلنتا أنّهما ستستأنفان خلال شهرين علاقاتهما الدبلوماسيّة المقطوعة منذ 2016.