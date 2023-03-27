تركيا تكشف حصيلة خسائر الصناعة إثر الزلازل

وأوضح فارانك في بيان صحف: "نقدر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمباني والمعدات والمخزونات بنحو 170 مليار ليرة تركية (ما يعادل 9 مليارات دولار)".وأضاف الوزير إن نحو 5600 شركة في 34 منطقة صناعية في تركيا تضررت بشكل كبير أو متوسط من الزلزال، مضيفا أن 33 ألف مصنع آخر استمر في العمل.يذكر أنه في 6 شباط، ضرب زلزالان بقوة 7.7 و 7.6 درجة مناطق جنوب شرق تركيا بفاصل تسع ساعات، ما أدى إلى سقوط آلاف المنازل.وفزع السكان من الاهتزازات القوية والتي أعقبتها مئات الهزات الارتدادية في 11 محافظة تركية ودول مجاورة خاصة في سوريا، وتجاوز عدد ضحايا الزلازل في تركيا 50 ألف قتيل.