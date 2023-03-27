فيرست ستيزنز يشتري أصول "سيليكون فالي" المنهار: قد تزول المخاوف

وتتضمن الصفقة شراء ما يقرب من 72 مليار دولار من أصول "سيليكون فالي" بمعدل خصم بقيمة 16.5 مليار دولار، في حين أن حوالي 90 مليار دولار من الأوراق المالية والأصول الأخرى ستبقى تحت الحراسة القضائية للتصرف فيها من قبل المؤسسة.وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن مؤسسة تأمين الودائع قامت بتحويل جميع ودائع وأصول "سيليكون فالي" إلى "بنك حماية" جديد في وقت سابق من الشهر الجاري، في محاولة لحماية المودعين لدى المصرف المنهار.وقالت المؤسسة في بيان نشرته اليوم: "سيتم افتتاح الفروع الـ 17 السابقة لبنك سيليكون فالي كفروع لبنك فيرست ستيزنز اليوم الاثنين".ودعت المؤسسة عملاء سيليكون فالي إلى الاستمرار في استخدام فرعهم الحالي لحين تلقيهم إشعارًا من "فيرست ستيزنز" بأن تحويلات الأنظمة قد اكتملت للسماح بالخدمات المصرفية الكاملة في جميع مواقع الفروع الأخرى.