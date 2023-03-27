انتخاب أول زعيم مسلم لبلد غربي

ومن المقرر أن يصبح البالغ من العمر (37 عاما) والابن لأبوين مهاجرين من جنوب آسيا أول شخص ملون يشغل منصب الوزير الأول في اسكتلندا.بهذا الفوز، يكون حمزة يوسف عند إعلان تنصيبه رئيساً للوزراء، قد دخل التاريخ السياسي في الغرب، كأول مسلم يتقلد منصب رئيس الوزراء في بلد غربي.يوسف، الذي يشغل حاليا منصب وزير الصحة في اسكتلندا، تغلب على مشرعين اسكتلنديين آخرين في منافسة على منصب الوزير الأول بدلا من نيكولا سترغن التي استقالت بشكل غير متوقع الشهر الماضي.يواجه يوسف تحديا متمثلا في توحيد الحزب الوطني الاسكتلندي، وإعادة تنشيط حملته من أجل استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.*من هو حمزة يوسف؟ولد حمزة يوسف في غلاسكو عام 1985 ووالده هو مظفر يوسف من البنجاب الباكستانية.هاجر والد حمزة رفقة الأسرة إلى اسكتلندا عام 1960.والدة رئيس الوزراء المرتقب هي شايتسا بوتا التي ولدت في كينيا، وتتحدر أسرتها من جنوب آسيا.تخرج حمزة من جامعة غلاكسو، وحصل على ماجستير العلوم السياسية عام 2007.