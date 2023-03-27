بينهم عراقيون.. الكويت ترحل ألفي أستاذ

وأكدت الوزارة أن "المشمولين بقرار الإحلال بالخطة ينتمون إلى 24 جنسية من مختلف دول العالم، هي: سوريا، ومصر، والعراق، والأردن، والهند، ونيجيريا، وإيران، واليمن، والمغرب، ولبنان، وإرتريا، والسنغال، والسودان، وعمان، وتونس، وأفغانستان، وكندا، والصومال، وإيطاليا، وكينيا، وروسيا، والفلبين، وغانا، وباكستان".وكان وزير التربية والتعليم العالي في الكويت حمد العدواني أكد، في ديسمبر الماضي، أن الوزارة ستنهي عمل عدد من المعلمين الوافدين بعد نهاية العام الدراسي الحالي، لفسح المجال لتكويت بعض التخصصات التزاما بخطة الحكومة.