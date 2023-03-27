مقتل واصابة عدة اشخاص بأطلاق نار في مدرسة بأمريكا

وأفادت وسائل الإعلام الأميركية أن "أربعة أشخاص على الأقل، من بينهم مطلق النار، قتلوا، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الهجوم".واضافت: "هرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث وأكدت السلطات إطلاق النار على عدة أشخاص".