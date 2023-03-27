السعودية.. مصرع وإصابة نحو 50 شخصاً بحادث مروع

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية إن الحادث وقع بسبب وجود مشكلة في حافلة كانت قادمة من محافظة خميس مشيط، مشيرة إلى أنها ارتطمت بنهاية الجسر.وأضافت أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى عسير المركزي ومستشفى أبها الخاص.وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الجهات المختصة تحقق في أسباب وقوع الحادث.