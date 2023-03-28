هزة بقوة 4 درجات تضرب داغستان

وأفادت وزارة الطوارئ الداغستانية، نقلا عن مركز رصد الزلازل في الأكاديمية الروسية للعلوم، بأن هزة ارضية وقع الساعة 1:15 بالتوقيت المحلي، في المنطقة الحدودية بين بلديتي سيرغوكالينسكي وكاياكينت، على عمق 2 كم.وأشارت أن سكان المنطقة شعروا بهزات خفيفة، وأنه لم ترد اية تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.