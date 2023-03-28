بعملتها الرسمية.. الصين تعلن اتمام اولى معاملات الغاز المسال مع الامارات

أعلنت بورصة شنغهاي للبترول والغاز الطبيعي، اليوم الثلاثاء، أن شركة الصين الوطنية للنفط البحري (كنوك) و"توتال إنرجيز" أتمتا من خلالها أولى تعاملات الصين في الغاز الطبيعي المسال تجري تسويتها باليوان.

وقالت في بيان إن "المعاملة شملت نحو 65 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال المستورد من الإمارات".



وخلال زيارة للعاصمة السعودية في ديسمبر/ كانون الأول، أعلن الرئيس شي جين بينغ أنه ينبغي للصين أن تستفيد "استفادة كاملة" من بورصة شنغهاي؛ كونها منصة لتسوية تجارة النفط والغاز باليوان.