بعد تسرب سائل التبريد.. كبسولة "سويوز" الروسية تهبط على الارض

وأنهت المركبة رحلة العودة التي استغرقت ساعتين تقريبا من محطة الفضاء الدولية دون طاقم، وهبطت في سهوب بقازاخستان بعد ظهر اليوم.وكان موقع هبوط الكبسولة "سويوز إم.إس 22" على بعد بضع مئات من الكيلومترات من قاعدة "بايكونور" موقع عمليات الإطلاق الفضائية الروسية.وبثت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" عملية الهبوط على الإنترنت.وتم اكتشاف تسرب كبير في سائل التبريد في الكبسولة في ديسمبر كانون الأول الماضي نتيجة ثقب قطره 0.8 ميليميتر في سطحها الخارجي.ويقول خبراء إن "نيزكا صغيرا من المحتمل أن يكون قد اخترق الهيكل خلال الالتحام".وأظهرت صور التقطت من خارج محطة الفضاء الدولية تدفق سائل التبريد في الفضاء، في حين قالت "روسكوزموس" إن درجات الحرارة في مرحلة ما ارتفعت إلى 30 درجة مئوية داخل الكبسولة.ودفع التسريب "روسكوزموس" وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" إلى إعادة ترتيب جداولهما وتأجيل مهمات.