واشنطن: دعوات وقف إطلاق النار في أوكرانيا فخ ساخر

وقال بلينكن خلال اجتماع افتراضي مع نظراء أجانب له حول آفاق تحقيق "سلام عادل ودائم في أوكرانيا": "ما يبدو أمرا جذابا ظاهريا - ومن لا يريد إسكات البنادق؟ - يمكن أن يتحول إلى فخ ساخر يجب أن نكون حذرين جدا بشأنه".وأضاف: "أعتقد أننا جميعا بحاجة إلى أن نكون على دراية وحذر مما يبدو أنها جهود حسن النية، مثل الدعوات لوقف إطلاق النار، ولكن في الواقع من شأنها تجميد الصراع، والسماح لروسيا بتعزيز مكاسبها، وشراء الوقت ببساطة للراحة وإعادة ملء مخزونها وشن هجوم مرة أخرى".ولا تخفي السلطات الأمريكية موقفها السلبي تجاه خطة السلام الصينية التي تتضمن هدنة روسية أوكرانية، وتطالب كييف والغرب بانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية السابقة التي انضمت إلى روسيا، بينما تدعو موسكو الى مفاوضات على أساس قبول "الوقائع الجديدة على الأرض".